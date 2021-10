147 ansatte mister jobben i Nortura

Nortura har tatt beslutningen: 147 ansatte mister jobben de har i dag, skriver nrk. For to uker siden ble det klart at de 147 ansatte sto i fare for å miste jobben.

De 79 Nortura-ansatte i Steinkjer og 68 i Stavanger som mister jobbene sine, skal få tilbud om ny jobb, riktinok med noe lenger reisevei.

En halv mrd.

Konsernstyret vedtok mandag ifølge en pressemelding å investere nærmere en halv milliard i en oppgradering og utvidelse av anlegget for skjæring av gris i Tønsberg.

Det oppgraderte anlegget legger til rette for en mer bærekraftig industristruktur og vil bedre lønnsomheten årlig med 125 millioner kroner, heter det.

Ferdig 2023

Fabrikken i Tønsberg vil etter planen stå ferdig etter sommeren 2023. Skjæreaktiviteten i Steinkjer og på Forus vil gradvis trappes ned fra høsten 2023.

Slakterivirksomheten ved de to anleggene blir ikke berørt.

Vedtaket fra konsernstyret er dermed i tråd med innstillingen fra konsernsjefen som ble lagt frem for to uker siden.

– Nortura er bondens eget selskap og vår viktigste oppgave er å gjøre det mulig for bønder i hele Norge å leve av egg- og kjøttproduksjon. Resultatet vil komme bonden til gode i form av økte inntekter og mer konkurransedyktige produkter basert på norsk råvare, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Hun peker på at tiltaket er en oppfølging fra årsmøtevedtak og viktig i arbeidet med å bygge et nytt, bærekraftig og fremtidsrettet egg- og kjøttsamvirke.