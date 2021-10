Sterk vekst for Nortura

Nortura fikk en omsetning på 8,6 milliarder kroner i andre tertial i år, fra mai til og med august. Det tilsvarer en økning på over 8 prosent fra samme periode i fjor da matkjempen fikk nesten 8 milliarder i omsetning. Veksten kommer av at HoReCa-segmentet (Hotell, restaurant og catering) er på vei tilbake, samtidig som at dagligvaresektoren fortsetter med høye volumer.

Ebitda endte på 568 millioner, opp fra 344 millioner i fjor. Mye av oppgangen skyldes engangseffekter, blant annet salget av Matiq. Uten disse effektene ville ebitda «bare» ha steget til 391 millioner, som ville ha vært en oppgang på 11 prosent.

Resultat før skatt mer enn doblet seg og endte til slutt opp på 361 millioner kroner – en vekst på 134 prosent fra samme periode i fjor.



FONRØYD: Konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura. Foto: Nortura

«Resultatet etter andre tertial er en god sekundering i arbeidet med å bygge et nytt Nortura som skal bidra til økte bondeinntekter og styrket konkurransekraft. Nortura står i en krevende omstilling og jeg er stolt av våre medarbeidere som har lykkes i å styrke lønnsomheten og produksjonen til tross for omfattende smitteverntiltak og råvaremangel», sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

I andre tertial begynte man å se lettelser i coronarestriksjonene, men grensehandelen holdt seg likevel lav og Nortura kan vise til god vekst innen kategoriene kylling, egg og biffer. Men ettersom produkter fra Gilde og Prior kun inneholder norske råvarer, gjorde råvaremangel at det ikke vært mulig å produsere nok til å dekke behovet.

Nortura (Mill. kr) 3. kv./'21 3. kv./'20 Driftsinntekter 8.642 7.968 EBITDA 568 344 EBIT 379 163 Resultat før skatt 361 154

Legger ned i Stavanger og Steinkjer

Konsernstyret vedtok mandag å bygge en ny, modernisert og automatisert avdeling for griseskjæring i Tønsberg. Investeringen er på en halv milliard kroner og skal legge til rette for en mer effektiv og bærekraftig industristruktur som vil bedre lønnsomheten med 125 millioner kroner årlig. Vedtaket er en del av omstillingsprogrammet som skal styrke lønnsomheten i Nortura med 400 millioner kroner årlig.

Den nye delen på fabrikken i Tønsberg vil etter planen stå ferdig etter sommeren 2023, og da vil skjæreaktiviteten i Steinkjer og på Forus gradvis trappes ned. Slakterivirksomheten ved de to anleggene blir derimot ikke berørt.



Til sammen vil 147 årsverk vil bli berørt ved de to fabrikkene, mens Nortura i Tønsberg vil øke bemanningen ved anlegget med rundt 70 årsverk.