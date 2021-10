Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag konkursåpning i 14 selskaper.

Nordland: Jasmin Rengjøring AS.

Viken: Healthy Fastfood; House of Story AS; Invoeruss AS; RR Group AS.

Innlandet: KR Salg og Service AS.

Vestland: AK Maling AS; Bergen Import AS; Blueshield Kapital AS; BMP Betong AS; MDS AS; Timi Design AS.

Trøndelag: Soknedal Bensin AS; Stjørdal Pizza & Grill AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

