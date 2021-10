Amerikansk økonomi i motvind

Rapporten Beige Book er en anekdotisk beskrivelse av situasjonen slik den var ved starten på oktober. Usikkerhet rundt utbredelsen av deltavarianten av covid inngår også i det samlede bildet.

I oversikten over forholdene i næringslivet rundt om i landet skriver banken at de fleste av de tolv undersøkte regionene melder at privatforbruket holder seg oppe, til tross for ulike dumper i veien.

Rapporten skriver at det er store forskjeller mellom bransjene. Bilindustrien lider av mangel på databrikker og elektroniske komponenter, mens industriproduksjonen generelt holder koken, enten med moderat eller solid vekst, avhengig av distrikt.

Oversikten bygger på rapporter fra sentralbankens tolv regionale filialer og danner grunnlaget for det neste møtet i banken 2.–3. november. På dette møtet er det ventet at sentralbanksjefen vil kunngjøre at banken vil trappe ned de månedlige støtteoppkjøpene av verdipapirer på 120 milliarder dollar.

Oppkjøpene ble iverksatt for å gi økonomien en ekstra vitamininnsprøytning ved å holde langtidsrenten nede. (©NTB)