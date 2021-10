NHST-resultatet krymper

I tredje kvartal hadde NHST-konsernet totale driftsinntekter på 265 millioner kroner, sammenlignet med 255,5 millioner kroner i tredje kvartal 2020. Driftsresultatet var på 5,7 millioner kroner, mot 4,7 millioner kroner året før.

NHST fikk et resultat før skatt på 4 millioner kroner, ned fra 4,7 millioner kroner for et år siden, og et resultat etter skatt på 1,1 millioner kroner, ned fra 3,3 millioner kroner i tredje kvartal 2020.

Covid-19

Ifølge NHST viste annonseinntektene en bedring etter markedsnedgangen forårsaket av Covid-19.

«I forretningsområdet Software-as-a-Service («SaaS») fortsatte driftsinntektene å være påvirket av Covid-19-pandemien, som resulterte i et lavere salg av nye abonnementer i 2020. Salget har imidlertid tatt seg noe opp i 2021, og salget av abonnementer i tredje kvartal i år var høyere enn i tilsvarende periode i fjor», skriver NHST i rapporten.

Konsernets to SaaS-selskaper, Mynewsdesk og Mention Solutions, økte investeringene i produktutvikling i et forsøk på å styrke markedsposisjonen.

Omorganiserer

I tredje kvartal annonserte konsernet en omorganisering som vil bli implementert i løpet av fjerde kvartal 2021. Konsernets operasjonelle aktiviteter vil bli organisert under to nye selskaper; et for medier og et for SaaS-virksomhetene. De kommersielle funksjonene i de viktigste medievirksomhetene vil bli samlet i holdingselskapet.

I tredje kvartal 2021 hadde selskapet 569 ansatte, ned fra 614 ansatte for et år siden.