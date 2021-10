Sammen med daglig leder for Oslo-kontoret Thomas Sund og arbeidende styreleder Kristoffer Vestre, skal Tjust fortsette selskapets arbeid for en grønn og sosialt ansvarlig møbelproduksjon, heter det i en pressemelding.

– Jan Christian har gjort en strålende jobb i arbeidet som leder av Vestre. Nå skal jeg sammen med hele teamet i Vestre jobbe videre for å skape sosiale møteplasser for mennesker over hele verden, sier Tjust.

Tjust har vært i Vestre siden 2015 og før han ble daglig leder har han vært fabrikksjef i Torsby i Sverige.

