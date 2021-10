– For to år siden var verdien null, i dag ble vi børsnotert

WeWork, som er et eiendomsselskap med fokus på kontorfellesskap, stiger over 10 prosent på sin første børsdag, en etterlengtet dag for selskapet. WeWork skulle egentlig børsnoteres tilbake i 2019, men på grunn av store bekymringer for forretningsmodellen og daværende sjef Adam Neumann ble prosessen utsatt.

På børs er selskapet nå verdsatt til om lag ni milliarder dollar, en stor nedgang for verdsettelsen på 47 milliarder av SoftBank Group i 2019. Det store verdifallet har i stor grad foregått i takt med at usikkerhetsmomenter og negative nyheter har preget selskapet.

– Flere har sagt at dette har vært en historie med mye drama, som det riktignok har vært. I dag er selskapet sterkere enn noen gang, og det er ingen tvil om at vi kommer til å feire mange flere milepæler i fremiden, uttalte administrerende direktør Marcelo Claure til CNBC i forbindelse med børsnoteringen.

Problemer i 2019

Selskapets problemer begynte i august 2019, da det sakte men sikkert begynte gå tom for kontanter og leverte negative bunnlinjer. The Wall Street Journal uttrykte også bekymringer for hvordan Neumann styrte selskapet. I september fratrådte han fra stillingen.

Etter at børsnoteringen feilet, var ikke problemene over. Myndighetene i New York begynte å etterforske selskapet, og mistenkte Neumann for egenhandel for å berike seg selv.

Da pandemien brøt ut tapte selskapet videre enormt med penger, da kontorer ble tvunget til å stenge ned.

Til tross for de tidligere komplikasjonene og anklagene var Neumann glad på selskapets vegne før torsdagshandelen, der han brukte anledningen til å gratulere den nye ledelsen og alle de ansatte.

SoftBank

Japanske SoftBank gjorde sin første investering i selskapet i 2017, og før den mislykkede børsnoteringen i 2018 investerte de opptil 18,5 milliarder dollar i WeWorks.

Etter alle problemene verdsatte Softbank selskapet til 2.9 milliarder dollar i starten av 2020, etter å ha investert til en verdsettelse på 7.3 milliarder i desember året før. Under en kvartalspresentasjon i slutten av 2020 uttalte administrerende direktør i SoftBank Masayoshi Son at milliardinvesteringen har vist seg å være idiotisk. I dag mener Claure imidlertid at Son er spent på fremtiden.

– For to år siden var verdien av WeWork null, og vi er stolte av å tatt verdsettelsen fra null til ni milliarder, sa direktøren i forbindelse med børsnoteringen.