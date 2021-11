Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i 18 selskaper.

Oslo: Brødrene Transport AS; LM Parkett Service AS; Smart Renhold AS; Stanbygg & Elektro AS.

Viken: Lambadas AS; Sootvac AS; Verpet Maskinservice AS; Viken Maskindrift AS; Østbergs AS.

Vestfold og Telemark: Ja Co Maskin AS.

Agder: CE Anlegg AS.

Vestland: LRA Vedlikehold AS; Wahwah Skin Trim Studio AS.

Trøndelag: A K Utleie AS; Barbers Crew & Inks AS; Fiskeutsalg UB AS; Maling 1000 Trondheim AS; Rabben Marina AS.

I tillegg ble åtte personlige konkurser kunngjort åpnet.

8 konkurser mandag

Tirsdagens 26 konkurser kom i kjølvannet av åtte konkurser mandag, hvorav to personlige.

Oslo: 14Z Holdings AS; Waxerian AS.

Møre og Romsdal: Skarbøvik Invest AS.

Nordland: Midt Helgeland AS.

Viken: Fri Familia AS; Rheyns Salg og Markedsføring AS.

