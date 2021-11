Svekket vekst i tysk økonomi skaper hodebry for Scholz

– Vekstraten vil fortsatt være en av de fremste i Europa, forsikret avtroppende økonomiminister Peter Altmaier da han onsdag la fram de økonomiske prognosene.

Økonomien i Europa er sakte, men sikkert på vei til en mer normal tilstand i kjølvannet av koronapandemien. Tyskland er Europas største økonomi og en av de største i verden.

Tidligere var det anslått at landets bruttonasjonalprodukt (BNP) ville vokse med 3,5 prosent i år, men dette er nå justert ned til 2,6 prosent.

Leveransekrise og høye energipriser

Altmaier trekker fram problemer med leveranser av mange vareslag globalt som en viktig årsak. I tillegg er de stadig høyere energiprisene i Europa også en sentral faktor, påpeker han.

Mens økonomien ikke vil vokse like radig i år som ventet, ser det imidlertid lysere ut for 2022.

– Med 2,6 prosent vil økonomien fremdeles ha en sterk vekst i år, men den vil ikke ta skikkelig av før til neste år med en vekst på over 4 prosent, sa han.

Dette er en oppjustering fra det tidligere anslaget på 3,6 prosents vekst i 2022.

Ny regjering tar over

De tyske sosialdemokratene SPD og koalisjonspartnerne De grønne og FDP har som mål å danne en ny regjering ledet av Olaf Scholz innen starten av desember.

Øverst på agendaen til de tre partiene er hvordan man skal puste nytt liv i den tyske økonomien i kjølvannet av koronapandemien.

Den påtroppende regjeringen har lovet enorme investeringer og mindre byråkrati for å ruste opp landet til en grønnere og mer digital fremtid. Scholz, som har vært landets finansminister siden 2018, har også lovet at det ikke vil bli betydelige skatteøkninger.

– Nå er det enda viktigere at en ny regjering unngår at økonomien bremser opp, og at de vektlegger innovasjon slik at den økonomiske innhentingen fortsetter, sa Altmaier.

Inflasjonen stiger

Tyske myndigheter venter at inflasjonen i landet stiger til 3 prosent innen utgangen av året, noe som i så fall vil bli det høyeste nivået på nær 30 år i Tyskland.

Det anslås videre at inflasjonen deretter vil falle til 2,2 prosent i 2022 før den faller ytterligere til 1,7 prosent i 2023.

De høye energiprisene har bidratt til å løfte inflasjonen i eurosonen til 3,4 prosent, det høyeste nivået siden finanskrisen.

– Vi håper at denne utviklingen i energiprisene har nådd en topp, sier Altmaier.

