Brønnøysundregistrene kunngjorde onsdag konkursåpning i 16 selskaper.

Oslo: Emo Elektro AS; Furuset Bygg og Oppussing AS; Hygieneservice AS; UB Entreprenør AS.

Rogaland: Snoba.

Nordland: Fisktrans AS; Novita Værøytrans AS.

Viken: Bygg Bad og VVS AS; Lhold AS; Ming China AS; Vann Varme & Bad AS.

Agder: Johansen Espen Byggmester AS.

Vestland: Balanse & Helseterapi AS; Est Agentur AS; Heimdall Holding AS.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

