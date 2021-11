Ny økonomisjef i Höegh Eiendom

Höegh Eiendom hentet nok en gang fra egne rekker da Leena Mari Male Lyngstad fikk jobben som økonomisjef i selskapet. Hun kommer fra stillingen som controller i økonomiavdelingen, hvor hun har vært siden 2018. Lyngstad er utdannet siviløkonom, og har jobbet med eiendom siden 2012.

Leena Mari Male Lyngstad tar over stillingen fra Heming Rio som har jobbet i selskapet i ti år. Han går nå videre til stillingen som finansdirektør i Andvord-gruppen.

Höegh Eiendom har tradisjoner for intern rekruttering. Finansdirektør Birthe Smedsrud Skeid fikk selv et internt opprykk for to år siden.