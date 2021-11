Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag konkursåpning i ni selskaper.

Viken: Hadeland Transport AS; Mariposas AS.

Vestland: ABI Holding AS; Norbygg Bergen AS.

Trøndelag: Free Energy AS; Free Energy Innovation AS; Rabben Restaurant AS; Stenkløv og Holte AS.

Troms og Finnmark: Tromsø Fastfood AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

85 konkurser sist uke

De ti konkursene kommer i kjølvannet av 85 konkurser i forrige uke, hvorav 19 personlige.

Mandag: 8 konkurser

Tirsdag: 26 konkurser

Onsdag: 21 konkurser

Torsdag: 15 konkurser

Fredag: 15 konkurser

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.