Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i 24 selskaper.

Oslo: Betongpartnern AS; Classy Bygg AS; Norditec International; Rause Retter Spiseri AS; Reconstruct AS; RF Pedersen Transport AS.

Rogaland: Øko Renhold AS.

Nordland: Lysfjord AS; Vikjord Jarle Byggmester AS.

Viken: M&M Byggservice AS; Vigasbygg AS; Yogis AS.

Innlandet: Rosa Tråd Design & Søm AS.

Vestfold og Telemark: Bortelid Comfort AS; Hansen M Holding AS.

Agder: Bo I Vest AS; V 15 Invest AS.

Vestland: Alti Miljøteknikk AS; Danas Bygg & Rehabilitering AS; Eide Henrik AS; Leet Datasystem AS; Proff Varmepumper AS; Sol Nesttun AS; Vest Norges Bygg AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

