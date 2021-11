Brønnøysundregistrene kunngjorde onsdag konkursåpning i 16 selskaper.

Rogaland: Fjordvann AS.

Nordland: Normont AS; RAC Kantinedrift AS; Virgis Bygg AS.

Viken: Ageno AS; Furu Smie AS; Grindheim Eiendom AS; MGS Bygg og Eiendom AS; Oslo Malermesterforretning AS.

Innlandet: MTH Gruppen AS.

Vestfold og Telemark: Industri og Byggservice AS.

Vestland: Bordtennis Bendiksen AS; Flotte Hjem AS; Hundven og Monsen VVS AS; Larsen Agnar Holding AS; Mtekk Tak AS.

I tillegg ble ni personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.