Brønnøysundregistrene kunngjorde torsdag konkursåpning i 11 selskaper.

Rogaland: Landstil AS; Sommerfugl AS; Transportflow AS.

Nordland: Delivero Nord AS.

Viken: AN Auto AS; Byggpartner Modum AS; Foka Entreprenør AS; THL Anlegg AS.

Vestfold og Telemark: Muttern og Fattern AS.

Agder: Hemato Eiendom AS; K 35 Seksjon 3 AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

