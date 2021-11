Reklameomsetningen er på nivå med 2019

Det viser tall fra Mediebyråforeningens mediebarometer.

I 2020 var omsetningen på denne tiden 6,82 milliarder kroner, mens normalåret 2019 hadde en omsetning på 8,01 milliarder kroner.

Totalt viser markedet en oppgang på 16,8 prosent etter 10 måneder, sammenlignet med samme periode i fjor.

Størst oppgang for kino, men fortsatt i minus

For oktober var oppgangen på 11,2 prosent fra samme måned i 2020. Størst økning var det for kinomarkedet, som må ses i sammenheng med dystre tall under pandemien.

Totalt de siste ti månedene er kinomarkedet fortsatt blant taperne med en nedgang på 6,8 prosent. Men gjenåpningen satte fart på publikum, og i oktober var oppgangen hele 496,9 prosent – godt hjulpet av norgespremieren på den nye James Bond-filmen «No Time to Die».

Oppgang for TV

Digitale medier styrker sin førsteplass hittil i år med oppgang på 29,3 prosent. Markedet står for hele 43,5 prosent av all medieomsetning i perioden. Det er i år omsatt digitalreklame via mediebyråene for 3,46 milliarder kroner.

TV vokser med 11,8 prosent til 2,79 milliarder. Det gir en markedsandel av total medieomsetning på 35,1 prosent.

I kategorien lyd, som inkluderer radio og podkast, er oppgangen på 35,4 prosent etter ti måneder. Podkastveksten er på 128,7 prosent til rundt 25 millioner kroner.

Liten oppgang for dagspressen

Dagspresse har en liten oppgang på 4,5 prosent hittil i år, mens ukepresse og magasiner har 0,2 prosent vekst.

Displayannonser hadde en oppgang på 23,4 prosent til 1,45 milliarder, mens sosiale medier har økt med 54,3 prosent i år, til 919 millioner kroner.

Markedsføring blant influencere er opp med 103,7 prosent til rundt 20 millioner kroner.

(©NTB)