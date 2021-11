Arbeidsmarkedet utvikler seg bedre enn forventet

NAV anslår at det i snitt vil være 88.000 helt ledige i år, før det faller til 64.000 neste år, og 60.000 i 2023. Det tilsvarer en registrert ledighet på 3,3 prosent i år, og henholdsvis 2,2 og 2,1 prosent i 2022 og 2023.

Bedre enn ventet

– Bedringen på arbeidsmarkedet har gått raskere enn vi kunne forestille oss, og det er lite som tyder på at ledigheten vil bite seg fast på et høyere nivå slik som i tidligere kriser. Samtidig ser vi at enkelte skjevheter kan skape utfordringer på arbeidsmarkedet framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en melding.

I takt med stadige lettelser i smittevernstiltakene har arbeidsledigheten falt jevnt og trutt det siste drøye halvåret. Fra mars, før den gradvise gjenåpningen startet, og frem til oktober har antallet helt ledige falt med 37.000, ifølge sesongjusterte tall fra NAV.

NAV spår solid vekst i norsk økonomi de nærmeste årene, noe som vil føre til en ytterligere bedring på arbeidsmarkedet. Økt konsum av tjenester vil være det viktigste bidraget til veksten i økonomien, men høyere eksport av norske varer og tjenester til utlandet vil også være en sterk bidragsyter.

Skjevheter

Coronapandemien har derimot ført til at langtidsledigheten har økt betydelig, og mange har vært registrert som arbeidssøkere hos NAV lenge. Ved utgangen av oktober var det 51.400 helt ledige og arbeidssøkere på tiltak som hadde vært registrert som arbeidssøkere i mer enn et halvt år. Samtidig hadde 36.300 vært arbeidssøkere i mer enn ett år.