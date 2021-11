Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i 19 selskaper.

Oslo: Amayah AS; Callmore AS; Funnelsales AS; Kruse Logistics AS; Magnus Aase RH AS; Nordic Hjem AS; Ny Batat Dagligvarer AS; Surve Mobility Services No AS.

Møre og Romsdal: Vegsund Lagerhotell AS.

Nordland: Bygge Service AS.

Viken: Aphru Group AS; Beachrus AS; Nordpol Industri AS; SKP Entreprenør AS.

Innlandet: Tornerose Blomsterverksted AS.

Vestfold og Telemark: Befit AS; Tak Bygg og Renovering AS.

Troms og Finnmark: Molund VVS Teknikk AS; Multiservice.no AS.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

Åtte konkurser mandag

Tirsdagens 24 konkurser kom i kjølvannet av åtte konkurser mandag.

Rogaland: Tasta Kiosk og Spill AS.

Møre og Romsdal: Storfjord Eiendom AS; Ø L Huset AS.

Viken: Nica Holding AS; Rebell Kollektivet AS.

Vestfold og Telemark: Venezia Hvasser AS.

Agder: Fastline International Network AS.

Troms og Finnmark: Kvalitet Bemanning AS.

