Brønnøysundregistrene kunngjorde onsdag konkursåpning i 11 selskaper.

Oslo: Bragerneskroa AS; Lysaker Autocare AS; Oslo Fisk & Vilt AS.

Rogaland: Stava Skog DA.

Nordland: Bakeri Unseld AS.

Viken: GM Handlift AS; Mobservice AS; Ramos Transport AS.

Innlandet: Byggerfaring AS; Din Håndverksbaker AS; Turbovask AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

