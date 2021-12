Troner øverst på shoppingtoppen i Norge

Samlet sett økte netthandelen fra mandag i Black Week til og med gårsdagens Cyber Monday med hele 13 prosent, sammenlignet med fjoråret. Cyber Monday alene økte med 18 prosent. Det viser helt ferske omsetningstall fra Klarna for alle norske fylker og kommuner fra de mer enn 12.000 norske nettbutikkene som benytter seg av deres betalings- og shoppingløsninger.

– Spesielt i salgsperioder med mange tilbud er nettet en perfekt hjelp for å skille de gode fra de mindre gode kjøpene, sier Thomas Elvestad, markedsdirektør i Klarna Norge, i en melding.

Eidfjord og Oslo

På fylkesnivå er det innbyggerne i Oslo som har netthandlet mest gjennom Klarnas løsninger de siste åtte dagene. Minst er handelen i Innlandet og Agder. En gjennomsnittsinnbygger i Oslo handlet 14 prosent mer enn landsgjennomsnittet.

Eidfjord kommune i Vestland er den kommunen hvor det ble netthandlet mest gjennom Klarnas betalingsløsninger pr. innbygger. De handlet hele 77 prosent mer enn gjennomsnittsnordmannen. Deretter følger Austevoll, Vestland (+58 prosent), Iveland, Agder(+50 prosent) og Nesna i Nordland (+48 prosent).

– Handlemønsteret i årets Black Week-uke er noe endret fra de foregående årene. Mens vi tidligere så at dagene før selve Black Friday økte mer enn denne, er det i år Black Friday og den etterfølgende helgen som har vokst mest. Black Friday er imidlertid fremdeles den klart største netthandelsdagen i løpet av året, sier Elvestad.

Black Week-kjøp foretatt av kvinner dominerer

Klarnas data viser at nesten to av tre kjøp i løpet av Black Week ble foretatt av kvinner. Aldersgruppene som handlet mest, og sto for hele 44 prosent av kjøpene, var de mellom 25 og 40 år. Minst ble det handlet i aldersgruppen 18-24 år.

Produktkategoriene som det ble handlet mest innenfor var barneprodukter, smykker og accessoirers og elektronikk.