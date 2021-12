Kepler ser kursoppgang på 100 kroner – anbefaler kjøp

Kepler Cheuvreux oppgraderer Schibsted til kjøp fra hold og oppjusterer kursmålet til 500 kroner pr. aksje fra tidligere 480 kroner, ifølge en oppdatering onsdag.

«Med Schibsteds investeringer i neste generasjons markedsplasser smelter verdien av eldre distribusjonstjenester, fintech og digitale nyhetsabonnement sammen til et økosystem som tilfører verdi og tjener penger i en større del av verdikjeden», skriver Kepler Cheuvreux.

De ser god oppslutning om målet om 8–12 prosents inntektsvekst for Marketplaces i fremtiden, i tillegg til nye muligheter i Finland og Danmark. Forsyningsproblemer i bilindustrien er så langt blitt godt oppveid av flere stillingsannonser, som har holdt seg på et høyt nivå. Kepler skriver videre at Adevintas økte synlighet rundt driftsstruktur og aksjonærstruktur vil gi støtte for både Adevintas og Schibsteds aksjer de neste månedene.