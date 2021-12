Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i 10 selskaper.

Oslo: AM Entreprenør AS; Bakery i Rakkestad AS; Billig Vask og Rens AS; K A M Transport AS; Nor Elektro AS.

Rogaland: Studio 7/26 AS.

Viken: Børserud Blikkenslagerverksted AS; Elite Sales; Hoff Transport AS.

Agder: Arendal Maritime Senter AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

16 konkurser mandag

Tirsdagens konkurser kom i kjølvannet av 16 konkurser mandag, hvorav tre personlige.

Oslo: Norditec AS; Sinergy Solutions AS.

Rogaland: Franklin Human Resources AS.

Viken: AM Prefab Bygg AS; Skigard Kapital AS; Svent AS; Uniservices AS.

Innlandet: Komfortgulv AS.

Vestfold og Telemark: Axa Invest AS.

Vestland: Los Buenos AS.

Trøndelag: A&M Lakkering AS; Thomasli Transport AS.

Troms og Finnmark: Ergonord AS.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.