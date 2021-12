Brønnøysundregistrene kunngjorde onsdag konkursåpning i ni selskaper.

Møre og Romsdal: Ad Normalis AS; Sunray Shadow Corp..

Nordland: Ventozon AS.

Innlandet: A Genta AS; Jernberg Erik AS.

Vestfold og Telemark: SNB Entreprenør AS.

Vestland: Antonio AS; Avmor Bergen AS; Hansen Maskinentreprenør AS

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

