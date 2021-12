LO, NHO og Virke vil ha ny kompensasjonsordninger raskt

Partene i arbeidslivet møter fredag næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) for å diskutere konsekvensene av den nye situasjonen for norske bedrifter.

NHO og Virke mener nasjonale kompensasjonsordninger umiddelbart må på plass.

Ny smell

– Vi kommer til å være veldig tydelig på at de nye smitteverntiltakene rammer over natta. Det er de som har vært hardest rammet tidligere, som nå får en ny smell. Vi hører fra våre medlemmer at avbestillinger kommer over alt, og bestillinger stopper helt opp. Dette er tapte penger, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NTB.

– Det er kjempeviktig å få på plass ordninger raskt mot de virksomhetene som nå opplever avbestillinger, og som har et dramatisk omsetningstap. Dagens kommunale ordninger er lite treffsikre og utilstrekkelige i forhold til dagens utfordringer, påpeker Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Lønnsstøtte

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har et konkret forslag til en lønnsstøtteordning med til møtet med Vestre.

– Nå trenger vi først og fremst ordninger som holder folk i jobb. Vi har bedt regjeringen forberede en lønnsstøtteordning som kan rulles ut for å holde hjulene i gang, sier hun.

Ordningen må være klar til å rulles ut om et par ukers tid dersom situasjonen blir verre.

LO mener samtidig at bedriftene må tilby sine ansatte gratis hurtigtester og vaksinering.

Frykter kompetanseflukt

Både NHO og Virke støtter forslaget om en lønnsstøtteordning. LO har tidligere foreslått en slik ordning, uten å få gehør.

– Mange virksomheter har endelig fått tilbake sine folk. De vil gjerne beholde dem i jobb. Frykten for kompetanseflukt er stor, sier Horneland.

Almlid minner samtidig på at de nye innstrammingene ikke er en nedstenging.

– Vi må passe på at det ikke blir en overreaksjon. Men det er en uro over alt, for å si det veldig forsiktig, sier han.

