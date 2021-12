Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i åtte selskaper.

Oslo: H L Bakkekro AS; Skog Gruppen AS.

Innlandet: Hegg AS.

Vestfold og Telemark: Bets Sveise Service AS; In Touch Shop AS.

Vestland: Bergen Maskinentreprenør AS; Vestland Transport AS.

Trøndelag: Stokk og Stubb AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

14 konkurser mandag

Tirsdagens 11 konkurser kom i kjølvannet av 14 konkurser mandag, hvorav to personlige.

Møre og Romsdal: Ora AS; Å Våtmyr AS.

Innlandet: Berg Tømmertransport AS; Gjøvik Sjokolade AS; QR Technology; Vysava AS.

Vestfold og Telemark: Veifag AS.

Agder: Asset Solutions AS; Løvås & Partners AS.

Vestland: Nettcon AS; Nordhordland Tilkomstservice AS; Tide Salgssenter Region Vest AS.

