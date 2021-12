Mediene tapte nær en milliard i annonseinntekter

Totalt omsatte aviser og kringkastere, inkludert NRK, for 26 milliarder kroner i 2020, noe som er 4,1 prosent mindre enn i 2019. 7,6 milliarder av disse kronene var annonseinntekter, et fall på hele 11 prosent, viser en ny rapport fra Medietilsynet.

– Selv om nedgangen ble betydelig, fryktet nok mange en enda verre utvikling da coronaen brøt ut i mars i fjor, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Fall i mars 2020



Det samlede driftsresultatet for norske medier, altså driftsinntekter minus driftskostnader, endte på 1,6 milliarder kroner i 2020. Det var en nedgang på knappe 88 millioner kroner fra 2019.

Nedstengingen i mars 2020 førte til at mange norske medier opplevde et umiddelbart fall i annonseinntektene. Perioden var preget av mye usikkerhet og flere permitteringer, men situasjonen bedret seg utover året.

Annonsemarkedet har dessuten vært i fall i lang tid. Fra toppnivået i 2012 har norske medier mistet 38 prosent av sine inntekter fra reklamemarkedet, fra 12,2 til 7,6 milliarder kroner.

Google og Facebook tar over



Mye av årsaken er de globale gigantene Facebook og Google, som har doblet sin markedsandel på det norske reklamemarkedet siden 2016 til 35 prosent.

En del av redningen har vært brukerinntekter, men i 2020 brukte nordmenn mindre penger på aviser, kanalpakker og strømmetjenester.

– Vi ser en økende betalingsvilje for digitale nyheter, og det er positivt. Samtidig er det ingen tvil om at konkurransen fra de globale aktørene i annonsemarkedet er en betydelig utfordring for norske redaktørstyrte mediers driftsøkonomi, sier Velsand.

