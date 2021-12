Brønnøysundregistrene kunngjorde torsdag konkursåpning i 11 selskaper.

Oslo: Asterfields Transport AS; BB Bygge AS; Bjerke Montasje AS; Krohn-Nydal Ola Eftf DA.

Rogaland: NDTKai AS; RMB Malerservice AS.

Nordland: Olakiosken Bodø AS.

Viken: Bol Bygg AS; Sensetech AS.

Vestfold og Telemark: Vora Entreprenør AS.

Vestland: Spesial Oppdrag AS

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

Åtte konkurser onsdag

Torsdagens 15 konkurser kom i kjølvannet av åtte konkurser onsdag, hvorav én personlig.

Rogaland: ELO X AS.

Viken: Kris Bygg Specialisten AS; Smart Solskjerming AS.

Vestland: Vest Bygg Askøy AS; Vinckager.

Trøndelag: Cageball Stjørdal AS.

Utenlands: SNE Northern Europe AB.

