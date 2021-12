ManpowerGroup har siden 2003 spurt norske arbeidsgivere om hvilke bemanningsutsikter de har for kvartalet vi går inn i. Arbeidsmarkedsbarometeret for første kvartal 2022 peker mot den høyeste etterspørselen etter arbeidskraft i undersøkelsens historie.

755 arbeidsgivere har deltatt denne gang, og 47 prosent av den forventer å ansette flere, mens 17 prosent forventer nedbemanning. Sesongjustert betyr det ifølge bemanningsselskapet at 32 prosentpoeng flere arbeidsgivere skal bemanne opp enn ned (netto bemanningsutsikter).

I den samme undersøkelsen svarer 66 prosent av arbeidsgiverne at de har utfordringer med å rekruttere kompetente medarbeidere.

– Skyhøy IT-etterspørsel

Undersøkelsen er vel å merke utført i november, før de seneste smitteverntiltakene ble innført. Konsernsjef i ManpowerGroup Norge, Maalfrid Brath, tror optimismen hadde vært lavere hvis undersøkelsen ble utført i dag.

– Samtidig viser tallene at mye går bra i norsk økonomi. Mange bransjer, som IT og teknologi, har vokst kraftig til tross for nedstengninger og hjemmekontor, og det er fortsatt skyhøy etterspørsel etter medarbeidere med IT-bakgrunn. Vi får håpe at samfunnets nyvunne erfaring med smittevern gjør at siste bølge blir kortvarig, sier hun i en pressemelding.

Nedtur for bygg og anlegg

Barometeret tyder på at arbeidsgivere i alle sektorer skal ansette flere i kommende kvartal, og spesielt i bransjekategorien «IT, telekom, teknologi, kommunikasjon og media», med sine netto bemanningsutsikter på +45 prosent.

Etterspørselen er fallende innen bygg og anlegg, der netto bemanningsutsikter på +22 prosent er ned 28 prosentpoeng fra kvartalet før.

Bemanningsutsiktene er også positive for alle fem regioner i undersøkelsen. Region «sørvest» viser vei med netto bemanningsutsikter på +35 prosent.