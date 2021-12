Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i 18 selskaper.

Oslo: Bygg Service Kera AS; Rex Renhold AS; Salgskompaniet AS.

Rogaland: Crazy Piano Bryne AS; Kafe Tårjå AS.

Møre og Romsdal: Handyman Kvalvik AS; Møre og Romsdal Transport AS.

Viken: Drivakselen AS; Nilsen Trandem Invest AS; Nure AS.

Vestfold og Telemark: Blueline Media.

Vestland: Aase Fuel & Retail AS; DM Mur & Flis AS; EKJ Gulv AS.

Trøndelag: DMK Småhus AS; Sletvold AS.

Troms og Finnmark: Haalogaland VVS AS.

Utenlands: UAB Alsra Bygg.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

Åtte konkurser mandag

Tirsdagens 22 konkurser kom i kjølvannet av åtte konkurser mandag, hvorav fem personlige.

Vestfold og Telemark: Marinegården Steak House AS.

Vestland: Austevoll Seaweed AS; RK Bygg Vest AS.

