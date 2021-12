Brønnøysundregistrene kunngjorde torsdag konkursåpning i 13 selskaper.

Møre og Romsdal: Casa Hotels AS; Draget AS; Gulliksen Marine AS; Sol Eiendom AS; Vågebakken Eiendom AS.

Viken: Dramco Bil AS; HJS AS; J P Bygg AS; Stylish Peis Pipe AS; Vinterbro Bilpleie AS.

Innlandet: Procon Gjøvik AS.

Vestland: Nesttun Elektromarked AS.

Trøndelag: Marbileads AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

15 konkurser onsdag

Torsdagens 16 konkurser kom i kjølvannet av 15 konkurser onsdag, hvorav fem personlige.

Oslo: Dr Blikk AS; Groruddalen Auto AS.

Viken: Fornes Knut Tømrermester AS; Nordic Rekkverk AS.

Vestfold og Telemark: Anena AS; Aplusshus AS.

Vestland: HLN Transport AS; Tanksikring AS.

Troms og Finnmark: Neava Rettshjelp AS.

Utenlands: Optor Telecom NUF.

