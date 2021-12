Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 11 selskaper.

Oslo: Luxus Hjem Byggservice AS.

Møre og Romsdal: Plan AS.

Nordland: SB & N AS.

Viken: Bygghjelpen AS; Hannes Hus Interiørdesign AS; VAS Trafikk og Vei AS; Washland Moss AS.

Vestfold og Telemark: Gunlock AS; Park Bistro AS.

Agder: Latin Reiser AS.

Trøndelag: Vemax AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

75 konkurser

Dermed ble 75 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 20 personlige.

Mandag: Åtte konkurser

Tirsdag: 22 konkurser

Onsdag: 15 konkurser

Torsdag: 16 konkurser

