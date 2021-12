Ingen massepermitteringer i Stordalens Nordic Choice Hotels

Nordic Choice Hotels har rundt 5.000 ansatte i Norge, hvor mange har vært permittert i flere runder og gjerne langvarig. Nå er det klart at Petter A. Stordalens hotellkonsern ikke vil foreta en ny runde med permitterniger.

– Det har vært noen vonde dager etter at vi fikk forslaget til lønnskompensasjon presentert, sier Torgeir Silseth, adm. direktør i Nordic Choice Hotels, i en melding.

Sammen med konsernsjef i Thon Hotels, Morten Thorvaldsen, deltok Silseth i lørdagens demonstrasjon foran Stortinget der kokker, servitører, resepsjonister og andre ansatte i servicenæringen demonstrerte for en rettferdig kompensasjon for de ansatte i bransjen som har vært gjennom de tøffeste restriksjonene.

– Den største delen av regningen for å holde våre ansatte i jobb er det vi selv som tar, som vi har gjort gjennom hele pandemien. Rundt regnet så dekker ordningen bare 35 prosent av lønnskostnadene for våre fast ansatte, så jeg vil ikke gi regjeringen æren for at de ansatte slipper å feire jul med klump i magen, sier Silseth.