Amedia kjøper seg inn i 55 svenske aviser

Avtalen ble denne uken formalisert etter å ha blitt signert tidligere i år, melder Medier24.

20 prosent av Bonnier News Local er allerede eid av Amedia.

Konsernsjef Anders Opdahl sier at partnerskapet vil styrke både konkurransekraften til lokalavisene og lokaldemokratiet i de geografiske posisjonene.

– Samarbeid og partnerskap i avismarkedet er viktig for å opprettholde et mangfold av lokalaviser i hele Skandinavia, og vi gleder oss over formaliseringen av nok et partnerskap i Sverige, sier han.

Det svenske Konkurranseverket må godkjenne den nye avtalen.

(©NTB)