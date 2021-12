Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag konkursåpning i seks selskaper.

Rogaland: Den Danske Bager AS.

Viken: Eiker Trafikkskole AS; Lohne J AS; Narum Fjellservice AS.

Vestfold og Telemark: Sporten Seljord AS.

Trøndelag: Norsk Grønt Utemiljø AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

