Amedia kjøper Sør-Varanger Avis

– Avtalen understreker vårt hovedmål som utgiver: å utvikle lokalavisjournalistikken og sikre mediemangfoldet i hele landet, sier Amedias konserndirektør Pål Eskås i en pressemelding.

Avisen kommer ut hver tirsdag, torsdag og fredag og har et registrert opplag på 2.500 eksemplarer. Trykkeriet til Sør-Varanger Avis inngår i Amedias overtakelse av selskapet.

– Vi mener det er riktig for avisens videre utvikling og behov at den nå blir en del av en større medievirksomhet. Det er vår vurdering at Amedia vil bli en god eier for Sør-Varanger Avis, sier styreleder Odd Reidar Øie i Sør-Varanger Avis.