Dette frykter Bill Gates mest i 2022

For det meste er Microsoft-milliardæren Bill Gates optimistisk med tanke på 2022, men han har fortsatt noen bekymringer inn i det kommende året, ifølge CNBC.

I et nylig publisert blogginnlegg med tittelen «Årsaker til optimisme etter et vanskelig år», kom han med flere rosenrøde prognoser - fra coronapandemien som potensielt slutter til den kommende økningen av metaverse.

Men spesielt et problem kan bremse eller avspore mye av den fremgangen, og det er folks mistillit til myndigheter.

«Det er et av problemene jeg er mest bekymret for på vei inn i 2022», skrev han i bloginnlegget.

Har ikke svaret

Myndigheter må være med på å ta tak i klimaendringer eller forhindre neste pandemi, skriver Gates. Men de kan bare gjøre så mye hvis folk avviser veiledningen deres prinsipielt.

«Hvis folket ikke stoler på deg kommer de ikke til å støtte store nye initiativ. Og når den stor krise dukker opp er det mindre sannsynlig at de følger veiledningen som er nødvendig for å klare stormen», skriver milliardæren.

Slik mistillit har blitt spesielt tydelig siden pandemien rammet oss. Gates skriver at corona-feilinformasjon har spredt seg over både USA og resten av verden, og hemmet landets vaksinasjonsgrad og til slutt forsinket slutten av pandemien.

«Det er vanligvis her jeg legger ut ideene mine for hvordan vi løser problemet. Sannheten er at jeg ikke har svarene. Jeg planlegger å fortsette å søke og lese andres ideer, spesielt fra unge mennesker. Jeg håper at generasjonene som vokste opp på nettet vil ha nye ideer om hvordan man kan takle et problem som er så forankret i internett», avslutter Gates.