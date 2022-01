Laveste antall konkurser siden før finanskrisen

Ifølge nettavisen er tallet det laveste siden 2007, året før finanskrisen. Da ble det åpnet 2.845 konkurser.

Også i 2020 var det nedgang i antallet konkurser. Samlet sett har det de to siste årene vært rundt 25 prosent færre konkurser enn 2018 og 2019.

Adm. direktør Christian Aandalen i inkassoselskapet Fair mener at statlige støtteordninger har bidratt til nedgangen. Han mener årets nivå er kunstig lavt.

– I forlengelsen av 2020 og konkursnedgangen som kom særlig det siste halvåret, så er det ingen overraskelse at antallet konkurser i år også er lavt. Men det er overraskende at det er på et såpass lavt nivå, sier Aandalen.

Ingen ordentlige store bedrifter gikk konkurs i fjor, viser E24s oversikt som gjelder frem til 22. desember.

Selv om antallet konkurser er lavt, har det ikke vært flere tvangsavviklinger på fem år.