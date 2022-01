Brønnøysundregistrene kunngjorde i løpet av jule- og nyttårsdagene (inklusive lille julaften) konkursåpning i 40 selskaper.

Oslo: 1Company Avd Drammen AS; Bleikerveien Invest AS; Empakt AS; Kaffehagen AS; Lotus Beauty Studio AS; Microtrading AS; Milano Restaurant & Pizzeria Bryn; SNE Northern Europe AS; SP Capital II 2 AS; Veloce Auto AS; ØSMS AS.

Rogaland: DPN Bygg Sandnes AS; Pattern AS; RMH Stavanger AS.

Møre og Romsdal: Br Hansen AS; Moldesko AS.

Nordland: Sjømathuset Bodø AS.

Viken: Bandlien AS; Boco Europe AS; BV Snekker AS; LAT Hyttebygg AS; Partners Bil AS; Smak Av Middelhavet AS; Sports Nut AS.

Innlandet: Gym Pluss AS; Rondane Jakt og Fritid AS.

Vestfold og Telemark: Celcius AS.

Agder: Moltolox Studios AS; Parkettgruppen Sør AS.

Vestland: Børve Interiør AS; Caretrade AS; Eikelandsosen Bensin AS; Galvanisering AS; Munken Bistro AS; Nedre Nygaard AS; Oscars Snakk Bar AS; Realreform AS; Tempotempo AS.

Trøndelag: Hallgeir Solberg AS.

Utenlands: Two Sevens AB.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.