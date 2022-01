Kraftig prisstigning preger russere

60-åringen jobber på fabrikk og er en av mange russere som har måttet skru ned forbruket på grunn av den kraftige prisstigningen.

Da han gjorde sine innkjøp før nyttår, kunne han bare drømme om godbitene han dekket bordet med i fjor. Mens han trålet et matmarked i Moskva, måtte han konstatere at det meste hadde blitt for dyrt.

– Alt blir dyrere, men lønningene går ikke opp, sier den godt voksne arbeidskaren, som er sjokkert over at et brød nå koster 100 rubler, eller nesten 12 kroner.

Putin lover bedre tider

President Vladimir Putin legger ikke skjul på at prisstigningen er bekymringsfull. Men han insisterer også på at det går mot lysere tider.

I nyttårstalen sin snakket han ikke bare om pandemien, som på tampen av fjoråret tok titusener av liv i Russland. Han sa også at det å bedre folks levestandard, er regjeringens viktigste oppgave framover.

– Dette vil gjøre Russland enda sterkere, fastslo han.

Russernes levestandard har gradvis blitt dårligere siden vestlige land vedtok sanksjoner mot landet i 2014. Bakgrunnen var Russlands annektering av den ukrainske Krim-halvøya.

Også Norge støtter opp om sanksjonslinjen mot Russland.

– Det er god grunn til å fortsette, for å sørge for at Russland faktisk ser behovet selv for å gjøre endringer. De må vise positiv handling, positiv forandring, for at man skal begynne å lette på ting, sa daværende statsminister Erna Solberg (H) til NTB i mars 2015 da EU forlenget sanksjonene fra året før.

Ingen sparepenger

Med pandemien har Russlands økonomiske nedgang satt fart, noe som betyr at den også kan merkes i landets rikeste by, hovedstad Moskva.

I desember nådde inflasjonen det høyeste nivået siden 2016, noe som har fått store konsekvenser for russere flest, som i snitt tjener knapt 4.800 kroner i måneden.

43 prosent av russerne har dessuten ingen sparepenger, ifølge en undersøkelse som nylig ble gjort av Super Job, en russisk nettside for jobbrekruttering.

Også den russiske middelklassen merker at de må stramme inn livremmen.

Ingeniøren Karina Strukova, som nå er i barselpermisjon, forteller at hun ikke lenger kan kjøpe grønnsaker fra den mer eksklusive dagligvarekjeden Vkusvill. I stedet handler hun hos billigkjeden Magnit

– Vi forsøker å kutte forbruket litt fordi vi ikke har andre inntektskilder. Vi kjøper færre gaver, og vi går til billigere butikker, sier 30-åringen.

Dyrere for Navalnyj

En hardt presset opposisjon håper støtten til Putin vil forvitre på grunn av den svært alvorlige smittesituasjonen og de økonomiske problemene.

Nylig ble prisstigningen også kommentert av Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj.

I en Instagram-melding skriver han at prisen på matvarer har steget med minst 40 prosent på mindre enn et år i fengselsbutikken. Der får de innsatte lov til å handle for en tusenlapp i måneden for å spe på med bedre mat enn hva de får servert.