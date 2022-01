Styreskolen: Vet du hva som kanskje er styrets viktigste oppgave?

Se hele episode 1 av Styreskolen i Finansavisen Academy (+)



Det å bli spurt om å påta seg et styreverv er spennende, men du må være klar over at det også innebærer et stort ansvar, forklarer styreekspert Vidar Andersen.

I episode 1 av Styreskolen tar Vidar Andersen blant annet for seg hvilke oppgaver, ansvar og plikter et styre har. Han tar også for seg erstatningsansvaret, for med det å si ja til å sitte i et styre følger det også et personlig erstatningsansvar.

Fokus på økonomi og verdiskapning

Økonomi er selvfølgelig sentralt og det handler om å ha fokus på egenkapitalen, likviditeten og forutsetningene for videre drift, forklarer han.

Han opplever at mange styrer bruker tiden feil og kommer med en rekke råd og tips om hvordan man kan effektivisere styrearbeidet.

– Det handler om hvordan du skal gjøre praktisk og verdiskapende styrearbeid, og prioritere de aktiviteten som fremmer det, sier han.

Men vet du hva som kanskje er styrets viktigste oppgave?

Se alle episodene av Styreskolen i Finansavisen Academy (+)

Fakta om Vidar Andersen Vidar Andersen er partner og autorisert regnskapsfører i Concepta Partner AS. Han har bred erfaring fra styreverv i små- og mellomstore bedrifter. Andersen er diplomøkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt med spesialisering innen økonomi, regnskap og skatt. Han har også erfaring som økonomisjef i Fredrikstad kommune teknisk drift, økonomisjef i Horn Yrkesklær og adm. dir. i Blåkläder AS. Han er en aktiv foredrags- og kursholder innenfor styre- og økonomiområdet. Han er også forfatter av flere styrebøker, blant andre Styreguiden, Styrearbeid på 1-2-3, Likviditet på 1-2-3 og De viktigste styrespørsmålene.