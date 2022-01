Ny statistikk fra Creditsafe viser at totalt 219 norske selskaper gikk konkurs i desember 2021, 11 prosent færre enn i samme måned året før.

Videre var 697 konkurser i fjerde kvartal 19 prosent ned fra samme periode i 2020, mens 2.573 konkurser i 2021 var 26 prosent færre enn i 2020.

Færre «coronakonkurser»

Konkursnedgangen i fjerde kvartal er dermed noe svakere enn i de tre foregående kvartalene, samt det totale snittet for året. Dette gjenspeiler også 2020-utviklingen.

I fjerde kvartal gikk 99 såkalt coronautsatte selskaper konkurs, hvorav 61 i serveringsbransjen. Dette er ned fra 144 «coronakonkurser» i samme periode i 2020, hvorav 86 innen servering.

Samtlige fylker opplevde en nedgang i antall konkurser, og størst var den i Troms og Finnmark med 41 prosent.

Bygg og anlegg på topp

Til tross for et annerledes konkurslandskap, med lavere tall jevnt over hele linjen, topper den ifølge Creditsafe tradisjonelle konkursbransjen bygg og anlegg statistikkene.

I 2021 gikk 375 aktører innen oppføring av bygninger konkurs, mens antallet konkurser innen spesialisert bygg- og anleggsvirksomhet landet på 359. Detaljhandel og serveringsvirksomhet kom nærmest med henholdsvis 233 og 231 konkurser.

Samtlige bransjer viser en nedgang i antall konkurser fra 2020, og størst var den for servering og detaljhandel med henholdsvis 45 og 43,5 prosent.

– Må forvente at det vil snu

Men selv om 2021 totalt sett har gått relativt bra, situasjonen tatt i betraktning, understreker Creditsafe Norge-sjef Per Fjærestad at vi nok en gang har kommet til en korsvei.

«Med den nye nedstengningen forlenges beleiringen av samfunnet, og kanskje kan denne siste bølgen være nådestøtet for dem som allerede sliter. Bak bølgetoppen skjuler det seg også nye utfordringer. Den internasjonale fraktkrisen, rekordhøye strømpriser, rentehopp og ikke minst tilbakebetaling av utsatte skatter og avgifter er alle faktorer som kan by på problemer», skriver han i en kommentar til tallene.

«På et eller annet tidspunkt vil vi bevege oss tilbake til en normalsituasjon, i samfunnet og i næringslivet, men også i konkursstatistikkene. For sistnevnte ligger denne normalen høyere enn dagens nivå, og vi må nok derfor forvente at konkurstrenden før eller siden vil snu. Det er likevel ingenting som tyder på at vi vil få noe konkursras i 2022 heller», fortsetter Fjærestad.