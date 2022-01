Gården i Lier i Viken er kjent for blant annet eplemost, sider og jordbærproduksjon. Nå er Egge gård begjært konkurs av Skatteetaten, skriver E24.

Årsaken er ubetalte skatter og avgifter på mellom 500.000 og 600.000 kroner, et krav som stammer fra i fjor sommer.

Daglig leder Marius Egge sier til nettstedet at han regner med at situasjonen vil løse seg og at det ikke ender med konkurs.

Planen er ifølge Egge å inngå i rekonstruksjonsforhandlinger, som er en form for konkursbeskyttelse.

Dersom retten mener vilkårene for rekonstruksjon er til stede, vil saken bli satt på pause i påvente av en uttalelse fra Skatteetaten.

Trolig sendes en søknad om dette inn tirsdag, sier gårdsdriveren.