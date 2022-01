Skatteetaten forventer en økning i antall konkurser

31. oktober i fjor begynte Skatteetaten innkrevingen av en samlet gjeld på om lag 4,6 milliarder kroner fra de totalt 9.707 selskap som fikk innvilget betalingsutsettelse gjennom coronaperioden. Utsettelsesordningen fungerer slik at selskapenes samlede gjeld til Skatteetaten pr. oktober 2021 fordeles på tolv månedlige oppdrag.

– Dersom et foretak ikke greier å betjene avdraget innen betalingsfristen faller de ut av ordningen, og vil da motta et krav på hele summen på en gang, sier Stian Solheim, seksjonsleder i Skatteetaten, i et intervju med Creditsafe.

Forventer en økning i antall konkurser

Tilbakebetalingen kommer på toppen av ordinære forfall for de gitte periodene, og Solheim tror en del selskaper kan få utfordringer med å betjene både utsatte og ordinære krav. Han forventer en en moderat økning i antall konkurser utover våren og inn mot sommeren.

– Det går en liten stund fra mislighold forekommer til man har kommet så langt som til en konkursprosess, sier Solheim.

Falskt grunnlag?

Solheim påpeker at terskelen for å innvilge utsettelse har vært lav. Skatteetaten legger til grunn at de aller fleste som har søkt på ordningen har hatt et reelt behov for betalingsutsettelser, men at det likevel er sannsynlig at enkelte har søkt om betalingsutsettelse på falskt grunnlag.

– Vi har hele tiden antatt at enkelte har utnyttet ordningen, og ikke har noen intensjoner om å betale inn beløpet de skylder. Det kan tenkes at noen har opparbeidet gjeld i ett selskap med mål om å avvikle, mens de har tatt ut gevinst i et annet. Slike forhold vil i så fall forfølges, sier Solheim til Creditsafe.