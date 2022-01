Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier til VG at regjeringen fredag vil legge fram et forslag om at kriserammede bedrifter kan søke om utsettelse av skatter og avgifter på krav med forfall mellom 1. januar og 31. mars i år.

– Det å få utsettelse på skatter, avgifter og moms vil kunne hjelpe flere til å få ting til å gå rundt, slik at kontoen ikke går helt tom, sier Vedum.

Regjeringen vil også sette ned renten man betaler på utsatte skattekrav i denne perioden fra åtte til seks prosent.