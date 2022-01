Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag konkursåpning i syv selskaper.

Oslo: Beauty Skin Frogner AS; Birkeland Mat AS; French Beauty Norge AS.

Møre og Romsdal: Stian Invest AS.

Viken: RDJ Ventilasjon AS.

Vestfold og Telemark: Fürstveien 7 9 AS; Trøndelag: Nordgård Gårdsbakeri AS.

I tillegg ble åtte personlige konkurser kunngjort åpnet.

