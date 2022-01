Må avslutte ekskluderende praksis

Etter nesten et år med etterforskning, har Konkurransetilsynet avsluttet en etterforskningssak mot Foodora. Bakgrunnen for etterforskningen er mistanker om brudd på konkurranseloven i forhold til misbruk av dominerende stilling, opplyses det i en melding fra Konkurransetilsynet.

Etterforskningen avsluttes nå etter at Foodora går med på å følge Konkurransetilsynets vedtak om å avslutte sin ekskluderende praksis i henhold til eksklusivavtaler med restauranter, slik at andre plattformer også kan få innpass i markedet.

«Vedtaket fra Konkurransetilsynet sikrer at restauranter som har avtale med Foodora, står fritt til å velge om de også vil samarbeide med andre matbestillingsplattformer. Dette vil kunne bedre konkurransen og dermed kunne gi et bedre tilbud for kunder som kjøper restaurantmat fra matbestillingsplattformer», skriver avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, Hanne Dahl Amundsen.

Innføringen av vedtaket begrunnes med at slike eksklusivavtaler bidrar til dårligere konkurranse i markedet, som vil være ugunstig for forbruker i form av høyere priser, mindre utvalg og dårligere kvalitet på tjenestene. Konkurransetilsynet mener dominerende aktører som Foodora har et særlig ansvar i slike situasjoner.

«Digitale plattformmarkeder er ofte preget av rask vekst, nettverkseffekter og stordriftsfordeler. I slike markeder må utfordrerne oppnå en viss størrelse for å kunne konkurrere effektivt mot etablerte aktører. Jo større de etablerte aktørene blir, desto vanskeligere blir det for mindre aktører å etablere seg. Gjennom å avslutte saken med et vedtak om avhjelpende tiltak, har vi klart å løse konkurransebekymringene raskt, noe som er særlig viktig i denne type markeder», skriver Amundsen.