Finanstilsynet avdekket alvorlige svakheter hos revisjonsselskapet

Finanstilsynets gjennomgang av revisjonsselskapet Mazars AS avdekket flere alvorlige svakheter i revisjonsutførelsen av årsregnskapene for 2019 og 2020 for fintech-selskapet Huddly.

Tilsynet gjaldt revisjonen av årsregnskapet for 2019 og forenklet revisorkontroll av perioderegnskapet per 30. september 2020 i samsvar med IFRS. Disse regnskapene ble benyttet som vedlegg til revisjonsklienten Huddlys søknad om opptak til handel på Euronext Growth. Tilsynet omfattet også revisjonen av årsregnskapet for 2020.

Under tilsynet ble dokumentasjon knyttet til revisjonsutførelsen gjennomgått og møter med nøkkelpersoner på revisjonsteamet avholdt. Finanstilsynet har flere vesentlige merknader til revisjonen av årsregnskapene for 2019 og 2020 samt den forenklede revisorkontrollen.

Revisor har blant annet henvist til feil rammeverk for både regnskapsåret 2019 og 2020. Finanstilsynet mener at dette er et alvorlig brudd på revisorloven § 5-2 annet ledd, jf. ISA 700, punkt 26.



I rapporten heter det blant også annet at foretaket i sin "Q3 2020 Quarterly Report" har tatt inn "Consolidated Profit & loss statement (unaudited)", "Consolidated Balance sheet (unaudited)" samt "Consolidated Statement of cashflow (unaudited)". Uttalelsen om forenklet revisorkontroll av delårsregnskap fra revisor som er datert 18. november 2020 henviser i innledningen til "oppstilling over endringer i egenkapital for perioden 1. januar til 30. september 2020, men ikke til "Consolidated Statement of cashflow" (kontantstrømoppstilling).

Finanstilsynet mener det er et alvorlig brudd på revisorloven § 5-2 annet ledd, jf. ISRE 2410, punkt 43 (c) at henvisningene til hvilke elementer den forenklede revisorkontrollen gjelder ikke er fullstendige og nøyaktige.

Videre heter det blant annet også at det ikke finnes dokumentasjon i revisjonsfilene som viser at revisor har hatt møte med styret uten administrasjonen til stede, slik tidligere revisorloven krevde. Revisor har imidlertid lagt fram kopi av møteinvitasjoner og timelister som underbygger at disse møtene har funnet sted for både 2019 og 2020.

Finanstilsynet mener dette er brudd på revisorloven § 5-3 første ledd, jf. § 5-2 annet ledd og ISA 230, punkt 10.



Revisjonsselskapet har tatt Finanstilsynets kommentarer og kritikk til etterretning og bekrefter at tiltak enten er eller vil bli iverksatt for å sikre tilfredsstillende kvalitet i revisjonsutførelsen og at relevant regelverk vil bli fulgt i fremtidige revisjoner.

