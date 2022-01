14.221 søknader kom fra utenlandske søkere, som dermed står for det meste av økningen. Det betyr også ny rekord for antall søknader fra utlandet. Her mottok Patentstyret flest søknader fra USA, med 2.817.

– Dette betyr at norske bedrifter bør følge nøye med og være på vakt. Når flere utenlandske selskaper søker varemerkebeskyttelse i Norge, er det fordi de finner det norske markedet interessant. Det betyr også at det er viktig at norske bedrifter sørger for sine egne rettigheter, sier Patentstyrets direktør Kathrine Myhre i en pressemelding.

3.921 av søknadene kom fra norske søkere. Dette er en svak økning etter to år med nedgang, og her troner søkere innen legemiddelindustrien og ølbryggerier på toppen. I 2020 var antall søknader fra privatpersoner lavere enn det har vært tidligere, men søknader fra privatpersoner økte fra 9 til 13 prosent i 2021.

– Det er gledelig at flere privatpersoner sikrer sine rettigheter, men vi skulle gjerne sett en økning fra norske selskaper også. Utenlandske søkere ser på Norge som et attraktivt marked, og dette øker konkurransen om markedsposisjoner. Hvis trenden fortsetter, så kan det minske handlingsrommet til norske bedrifter i det norske markedet, sier Myhre.

NTB