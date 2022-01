Brønnøysundregistrene kunngjorde torsdag og fredag konkursåpning i 22 selskaper.

Oslo: AB Klipp AS; HIS Transport AS; LO Byggentreprenør AS; Sale Solutions AS.

Møre og Romsdal: Nerheim Eiendomsutvikling AS.

Nordland: Boligmiljø AS; Byggservice Helgeland AS.

Viken: B Fries AS; Bucom AS; Eva Bygg AS; Koefoed Eva E Sivilarkitekt M N A L AS; Nedre Glomma Byggservice AS; Norsk Takfornying Gruppen AS.

Innlandet: Einafjorden Servicesenter AS; Kvåst & Kniv AS.

Vestfold og Telemark: Bjerkes Vinduer & Dører AS; Færder Byggservice AS; G.Byggpartner AS.

Agder: Bastlid Utemiljø AS; Jans Byggtjenester AS.

Trøndelag: GVD Norway AS.

Troms og Finnmark: Matematikklandet Utdanningssenter AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

59 konkurser sist uke

Dermed ble 59 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 14 personlige.

Mandag: 15 konkurser

Tirsdag: 12 konkurser

Onsdag: Ni konkurser

