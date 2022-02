Brønnøysundregistrene kunngjorde mandag, tirsdag og onsdag konkursåpning i 37 selskaper.

Oslo: ABC Sentralen; HS BE AS; Lothe Subsea AS; My Smart Home Norge AS; Tarras Property AS.

Rogaland: Jensen Bygg JB AS; PDS Arkitekt AS; Sirius Dynamics AS; Stavanger Konfekt AS.

Møre og Romsdal: Nilsen Spedisjon AS.

Nordland: 7 Consult AS; Hal Transport AS; Skarpnes Olav AS; Surf Group AS.

Viken: Byggegrense AS; Frost Seafood AS; Fru Thune AS; MG Eiendomsutvikling AS; Noor Studios AS; Systemp Tak AS; Viken Autoservice AS.

Innlandet: AT Profilering AS; Gjervika Alltjenst.

Agder: Losti AS; Rugaas Alexander Bilsenter AS.

Vestland: Boxcare AS; Brazfit AS; Kube Bergen Holding AS; Nordproff Entreprenør AS; Sotra Bad AS.

Trøndelag: Br Lyngvær Transport AS; Nardo Snekkerservice AS; Origo Property AS; Origo Rådgivning AS; Skaret Taxi AS; Skålbones AS; Toys4Kids AS.

I tillegg ble ni personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.